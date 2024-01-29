 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu (64), yatak örtülerini ütülerken şalının silindir ütüye takılması sonucunda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:41
Abone Ol

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olarak çalışan Nejla Çiftçioğlu (64), yatak örtülerini ütülerken şalının silindir ütüye takılması sonucunda hayatını kaybetti.

ÇAMAŞIRHANEDE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

Çamaşırhane odasına inen arkadaşları Çiftçioğlu'nu makineye sıkışmış halde bulurken sağlık ekiplerinin müdahalesine karşın talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Otopsi yapılmak üzere morga kaldırılan Çiftçioğlu'nun 5 yıldır hastanede çalıştığı ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devlet hastanesinde temizlik işçisi silindir ütüye sıkışarak can verdi
Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Selim Kayisi: Ülkemizde iş kazaları sebebi ile günde 5 kişi vefat ediyor diyebiliriz. Başımız sağ olsun. Yanıtla 0 3

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


15:21
Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16
Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11
Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41
Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41
Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37
Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler

Son Dakika
15:21 Adana Demirspor, Ndiaye'nin sözleşmesini feshetti
15:16 Üniversite öğrencilerini bekleyen kara para tehlikesi: Hapis cezası var
15:11 Kilise saldırısından yeni görüntüler! Saldırganlar, katlettikleri adama kapıyı açmış
14:41 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
14:41 Ozan Güven, Taş Kağıt Makas dizisiyle ekranlara dönüyor
14:41 Çöpe atılan şırdana talep arttı fiyatı 100 liraya kadar çıktı
14:37 Rashford'un yalanı fena patladı! Aldığı cezayla çılgın maaşı ortaya çıktı
14:37 İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! İşte bölgeden ilk görüntüler
14:28 Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti
14:24 KYK yurdunda skandal görüntüler! Ülkü Ocakları başkanı törenle karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 15:51:19. #1.12#
SON DAKİKA: Hastanede silindir ütüye sıkışan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement