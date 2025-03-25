Doktorların Ölümüyle İlgili Dava Başladı

Doktorların hayatını kaybettiği kazanın davası başladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, doktorların içinde bulunduğu elektrikli cipin istinat duvarına çarpması sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği, iki doktorun ise yaralandığı kazaya ilişkin dava görülmeye başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sürücü doktor L.K., kazada hayatını kaybeden doktorlar Nilda Turgut ve Emel Ersöz'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savunmasında, kazada yaşamını yitiren doktorları yakından tanıdığını belirten sanık L.K., olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Nilda Turgut'un kızı Lara Turgut ise annesinin kaybının acısını hala yaşadıklarını ifade ederek, sanığın adalet önünde gereken cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, kazada yaralanan ve tedavisi süren doktor A.A.G.'nin iyileştikten sonra dinlenmesine ve sanık L.K.'nin adli kontrol şartının devamına karar vererek duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Olay

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 12 Ekim 2024'te meydana gelen kazada, Kumbağ kavşağında kontrolden çıkan elektrikli cip, istinat duvarına çarpmıştı. Araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz hayatını kaybederken, sürücü L.K. ile yolcu doktor A.A.G. yaralanmıştı. Doktorların kazadan önce bir kongreden döndüğü öğrenilmişti.