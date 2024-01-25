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Doktorun hemşireye cinsel saldırı davasında beraat kararı - Son Dakika
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Doktorun hemşireye cinsel saldırı davasında beraat kararı

Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire Gülseren Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor Semih E.'nin yargılandığı davada mahkeme, sanığın beraatine karar verdi. Müşteki Gülseren Y. ise kararı duyunca sinir krizi geçirdi.

25.01.2024 - 15:02,  Güncelleme: 17:30
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Yedikule Göğüs ve Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire Gülseren Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen doktor Semih E.'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanığın beraatine karar verdi.

Hemşire Gülseren Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Doktor Semih E.'nin yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Gülseren Y., tutuksuz sanık Semih E. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya kadın örgütlerinden temsilciler ile basın mensupları da katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KONUŞTU: HAYATIM ALTÜST OLDU

Duruşmada söz verilen müşteki Gülseren Y. gözyaşları içinde "Şikayetim devam ediyor. 20 senedir idareci hemşire olarak görev yapıyorum. 45 yaşımda resmi bir kurumda ben kendi rızamla böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Ailemle yaşıyorum, bu yükü onlarla taşıdım ben. Bu olaydan sonra ciddi psikolojik problemler yaşadığım için rapor aldım ve evden çıkamadım. Hayatım altüst oldu. Orada kendimi savunmadıysam buraya mahkemenize adaleti aramaya geliyorum" dedi.

"SANIĞIN EŞİ, MÜVEKKİLİ ARAYARAK ÖZÜR DİLEDİ"

Müşteki avukatı Feyza Altun ise "Sanığın eylemden önce odaları kolaçan ettiği güvenlik kamerasından açıkça gözüküyor. Sanığın diğer hemşireleri taciz ettiği de sabittir. Ayrıca sanığın eşi, müvekkili arayarak şikayetinden vazgeçmesini özür dileyerek istemiştir. Suçun işleniş biçimi gereği delil toplamanın zor olduğunu ve müvekkilimin samimi beyanlarına itibar edilmesini talep ediyoruz. Benim müvekkilim o esnada video çekmiş olsaydı bile 'Neden video çektin?' denilecekti. Müvekkile yönelik eylemden ötürü sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur" şeklinde beyanda bulundu.

KARARI DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Son sözü sorulan sanık ise, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Semih E.'nin 'cinsel saldırı' suçundan beraatine hükmetti. Sanığın beraat kararını duyan müşteki Gülseren Y. duruşma salonunda sinir krizi geçirerek ağladı.

Doktorun hemşireye cinsel saldırı davasında beraat kararı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Harun Gür: Mahkeme delile bakar. Delil yoksa adama da yazık.Ya iftira atılıyorsa günah değilmi. Yanıtla 3 4
  • Mustafa POLAT: 1989 yılındaki Yargıtay 4’üncü ceza dairesinin içtihat kararı güncelliğini ve inanırlığını kaybetmiştir. Bir an önce yok sayılması gerekiyor. Yeter artık.. Yanıtla 1 3

Yedikule, Mahkeme, Hastane, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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