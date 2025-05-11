Kahramanmaraş'ta drenaj kuyusuna düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevrede otlanan keçilerden biri drenaj kuyusuna düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi halat yardımıyla indiği kuyudan keçiyi kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Drenaj Kuyusundaki Keçi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı - Son Dakika
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