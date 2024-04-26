Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı - Son Dakika
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Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı

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Arnavutköy'de cadde üzerinde drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza kesilirken drift attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 24 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaptanpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücüler tespit edildi. Sürücülere toplamda 96 bin 669 lira para cezası kesildi.

26.04.2024 02:27
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Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de cadde üzerinde drift atan 3 araç sürücüsüne 96 bin lira ceza kesilirken drift attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kaptanpaşa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 sürücü cadde üzerinde drift attı. Drift attıkları görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, 61 AHE 246, 34 KD 0405 ve 34 CDS 329 plakalı araçların sürücüleri tespit edildi. Çalışmaların devamında sürücülere toplamda 96 bin 669 lira para cezası kesildi. Öte yandan sürücülerin drift attıkları anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı - Son Dakika

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