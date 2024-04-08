Drift atan sürücüye ceza yağdı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da mahallede otomobili ile drift atan ve bununda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şahsı polis affetmedi.
Olay, Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki drift görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Güvenevler Mahallesi civarında drift yaptığı belirlenen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, polis ekiplerinde Demiryalayan Kavşağı'nda yakalandı. Ehliyetine el konulan şahsa 32 bin 233 lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.
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