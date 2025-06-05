Drone ile Kayıp Hayvanlar Bulundu

Tekirdağ'da kaybolan 27 küçükbaş termal dronla bulundu

TEKİRDAĞ - Malkara'da kaybolan 27 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli arama çalışmalarıyla dere kenarında bulunarak sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş, 27 adet küçükbaş hayvanını kaybettiğini ve yaptığı bireysel aramalardan sonuç alamadığını bildirince, Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devreye girdi.

Vatandaşın mağduriyetini gidermek için başlatılan arama çalışmalarına, zorlu arazi şartlarına rağmen teknolojik imkanlar da dahil edilerek dron desteği sağlandı. Mahalle genelinde yapılan titiz tarama faaliyetleri neticesinde kayıp küçükbaş hayvanlar, mahalle merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede, dere kenarında sağlıklı bir şekilde bulundu.

Eksiksiz şekilde tespit edilen 27 küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde vatandaşın mağduriyeti kısa sürede giderildi.