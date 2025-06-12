Düğün Altınları Çalındı - Son Dakika
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Düğün Altınları Çalındı

Düğün Altınları Çalındı
12.06.2025 12:34
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İHA muhabiri Davut Has'ın 220 bin lira değerindeki altınları, hırsızlar tarafından çalındı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Davut Has, bayram öncesi haber yapmaya gittiği adreste düğün eşyasını almak için biriktirdiği 220 bin Türk lirası değerindeki altınların bulunduğu çantası hırsızlar tarafından çalındı. 4 hırsızın organize olarak yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Haziran günü Fatih Zeyrek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İHA Muhabiri Davut Has, kurban haberi yapmak için bir satış noktasına gitti. Satış noktasında haber çalışması yaptığı esnada araç sürücüsü Hüseyin Avni Eyigör, kapıları kilitleyip, camları kapattıktan sonra aşağı indi.

Hırsızlar önce aracı keşfetti sonra altınları çaldı

Bu esnada aracın etrafına gelen 1'i erkek, 3'ü kadın hırsız, araçta keşif çalışması yaparak içerisinde altın olan çantayı fark etti. Hırsızların aracın kapılarını ve camlarını zorladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Camların ve kapıların zorlandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Araçtan inen sürücünün yanına giden bir kadın hırsızın, sürücüyü oyaladığı anlar güvenlik kamerasına yansırken hırsızların kapıları ve camları açmaya çalıştıkları anlar görüldü.

"Güvenlik kameralarına baktığımızda çantanın çalındığını anladık"

Haber çalışması yaptığı esnada çantasının çalındığını ifade eden İHA Muhabiri Davut Has, o anları anlattı. Muhabir Has, "4 Haziran Çarşamba günü Fatih Zeyrek Caddesine haber yapmaya gittik. Oraya tek kişi giderek haber çalışması yaptık. Ben o esnada haber çalışması yaparken bizim şoför arkadaş, kendisi araçtan inerek camları ve kapıları kilitleyip arabanın önüne durmuş. Ben haber yaptıktan sonra araca bindim. Haber yapmak için otogara gittik. Otogarda çantanın arabada olmadığını fark ettim. Çantanın olmadığını fark ettiğimde bizim şoför arkadaşa sordum. O da çantanın olmadığını fark etti. Bizde çantanın çalındığının kanaatine vardık. Ondan sonra haber çalışması yaptığımız yere gittik. Güvenlik kameralarına baktığımızda çantanın çalındığını anladık" dedi.

"O çantanın içinde benim düğün eşyalarımı almak için biriktirdiğim altınlarım vardı"

Düğün eşyalarını almak için biriktirdiği altınların çalındığını söyleyen Has, aynı gün altınları bozdurup nakde çevireceğini söyledi. Altınların 220 bin Türk Lirası değerinde olduğunu söyleyen Davut Has, "4 hırsız şüphelisi var bunlardan 3'ü kadın 1 tanesi de erkek. Kadınlardan 1 tanesi bizim şoför arkadaşı oyalayıp lafa tutuyor. Diğer 2 kadın, 1 erkekte aracın etrafında geziyor. Bizim şoförle bir süre konuştuktan sonra diğer kadınlar arabanın içinde çantanın olduğunu fark ediyor. O çantanın içinde benim düğün eşyalarımı almak için biriktirdiğim altınlarım vardı. 220 bin lira değerinde altınlarım vardı. Onları ilk defa çıkardım. Bankaya götürüp, bozdurarak nakit paraya dönüştürmek istedim. Ben bu para ile beyaz eşya ve mobilyalarımın parasını ödeyecektim. O parada benim ihtiyaçlarımı karşılıyordu" şeklinde konuştu.

"Kadın hırsızlardan birisi de arabanın kapısını açıp koltuğun altından benim kahverengi çantamı alıyor"

Olay anını anlatan Davut Has, "O kadın bizim şoförü oyaladıktan sonra diğer kadında bizim şoföre gözlüğümüz arabanın altına düştü, bize yardımcı olur musunuz? Şeklinde eylemde bulunuyor. Bizim şoför arkadaş, araca gidiyor, aracın kapılarını açıyor. O esnada orada olan 3 hırsızdan erkek olanı da arabanın altına eğiliyor gibi yapıyor. Kadın hırsızlardan birisi de arabanın kapısını açıp koltuğun altından beni kahverengi çantamı alıyor. Ondan sonra da olay yerinden kaçarak uzaklaşıyorlar. Şoför arkadaşta olayın hırsızlık olduğunu fark edemiyor" ifadelerini kullandı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3'ü kadın 1'i erkek 4 hırsızın aracın etrafında gezerek keşif yaptıkları görülüyor. Görüntülerde 1 kadının sürücü ile konuşarak oyaladığı anlar görülüyor. Hırsızların kapalı olan cam ve kilitli kapıları zorlayarak açmaya çalıştıkları görülüyor. Kadın hırsızlardan birisinin şoför ile konuştuğu diğer hırsızlarında beklediği görülüyor.

Şoförü gözlüğümüz yere düştü diye kandırdılar

Hırsızların şoförü 'gözlüğümüz yere düştü, çalıştırıp geri alır mısınız' diye kandırıp kilitli kapıları açtırıp, sol arka kapıdan bir kadın hırsızın keşfettikleri çantayı alıp, uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düğün Altınları Çalındı - Son Dakika

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