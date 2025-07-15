Düğünde Silah Kullanımı: Tutuklama

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün esnasında silah ile havaya ateş açan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kayacık Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün esnasında silah kullandığı tespit edilen İ.K., jandarma ekiplerince gözaltın alındı. İ.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, vatandaşları özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda silah kullanılmaması konusunda uyararak, bu tür olayların can kaybı ya da yaralanmalara yol açabileceğini hatırlattı. - SAKARYA