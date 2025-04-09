Düğünlerde silah atanlara operasyon

TOKAT - Tokat'ta düğünlerde silahla havaya ateş açanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Erbaa ilçesinde düğünlerde silahla havaya ateş açılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 19 adet şarjör ve 849 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.