Dürzi Liderden Ateşkes Reddiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dürzi Liderden Ateşkes Reddiyesi

16.07.2025 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şeyh Hikmet el-Hicri, Süveyda’nın özgürlüğü için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ve Dürziler arasında varılan ateşkesi reddederek, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

Dürzi grupların liderlerinden Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümeti ile ülkenin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan Dürziler arasında sağlanan ateşkesi reddetti. Hükümetle sağlanan ateşkes anlaşmasını duyuran ve rakibi olan Dürzi lider Şeyh Yousef Jarbou'yu yalanlayan el-Hicri, "Süveyda tamamen özgürleştirilene kadar mücadeleye devam edilmeli" dedi.

Jarbou ateşkesi duyurduğu açıklamasında, "Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgenin Suriye devletine entegrasyonunu ve egemenliğinin teyit edilmesini içeren anlaşma, bölgedeki tüm kurumların yeniden etkinleştirilmesini ve geri kazanılmasını öngörüyor, aynı zamanda vatandaşların haklarının adalet ve eşitlik yasalarına göre güvence altına alınmasını savunuyor. Anlaşma kapsamında Suriye ordusu kışlalara çekilecek, iç güvenlik polis tarafından kurulan kontrol noktaları ile sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Dürzi gruplar arasındaki anlaşmazlığın, Suriye hükümeti ile varılan ateşkesin kısa soluklu olmasına neden olacağı düşünülüyor. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dürzi Liderden Ateşkes Reddiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

19:55
İsrail Şam’ı vuruyor Suriye’den uluslararası topluma çağrı
İsrail Şam'ı vuruyor! Suriye'den uluslararası topluma çağrı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
16:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
09:05
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
08:48
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
08:33
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 20:17:30. #7.12#
SON DAKİKA: Dürzi Liderden Ateşkes Reddiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.