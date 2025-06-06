Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını, şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını, şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor

06.06.2025 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını, şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 'Kızıma beni unutturma' vasiyetini eşi, onun ayak izlerini takip edip aynı yerlerde 13 aylık kızının fotoğraflarını çekerek yerine getirmeye çalışıyor Duruşma salonunda...

Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını, şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor

Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 'Kızıma beni unutturma' vasiyetini eşi, onun ayak izlerini takip edip aynı yerlerde 13 aylık kızının fotoğraflarını çekerek yerine getirmeye çalışıyor

ADANA - Duruşma salonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Adanalı Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 'Kızıma beni unutturma' vasiyetini eşi, onun ayak izlerini takip ederek yerine getirmeye çalışıyor. Kocası ile gittikleri ve plan yaptıkları yerlerde 13 aylık Nare Lina'nın fotoğraflarını çekmeye başlayan şehit eşi, kızının babasını iyice tanımasını ve hissetmesini istediğini söyledi.

13 Aralık 2024'te Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sırasında gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, hastanede yapıla tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü. Evli ve bir bebeği olan Şehit Yaşar'ın naaşı Adana'nın Kozan ilçesi Çandıklı Mahallesi'nde toprağa verilmişti. Şehidin eşi Asiye Yaşar, şimdi kocasının "Kızıma ve kendine beni unutturma" diyerek verdiği vasiyetini yerine getirmeye çalışıyor.

"Babasını bilsin hissetsin istiyorum"

Evin bir odasını şehit eşine adayan Asiye Yaşar, burada kızına babasının hayatını, hatıralarını anlatarak büyütüyor. Odanın her köşesinde şehidin üniforması, özel günlerde kullandığı objeler, fotoğraflar ve bir çok eşya yer alıyor.Anne Yaşar, eşiyle birlikte fotoğraf çektirdikleri tüm yerlerde şimdi kızıyla yeni kareler oluşturmaya başladı. Aynı açılardan, aynı manzaraların önünde bu kez küçük Nare Lina poz veriyor. Anne Yaşar, "Bu kareleri kızım büyüdüğünde ona göstereceğim. Babasını iyice tanısın bilsin, hissetsin istiyorum" dedi.

Şehit eşinin vasiyetini yerine getiriyor

Kocasıyla kızları doğmadan önce birbirlerine verdikleri sözlere değinen şehit eşi Asiye Yaşar, "Kızımız doğduktan sonra Bursa'da ve memleketimiz Kozan'da birlikte gezeceğimiz yerlerin planını yapmıştık. Ama o plan yarım kaldı. Eşim her zaman 'Eğer bir gün şehit olursam beni unutma, kızıma da unutturma' derdi. Ben şimdi o sözleri yerine getirmek için çabalıyorum" diyerek geçmiş ve yaşadığı günleri anlattı.

"Eşimle yaşadığımız her şeyi kızımla da yaşamak için uğraşıyorum"

Yaşar, "Eşimle sadece 1,5 yıl evli kalabildik. 3 Haziran evlilik yıl dönümümüzde Kozan'daki Hurmalı Konak'ta düğün fotoğrafı çektirmiştik. Bu yıl, aynı yerde bu kez kızıma o pozu verdirdim. Eşimle yaşadığımız her şeyi kızımla da yaşamak, unutmamak ve unutturmamak için uğraşıyorum. Belki babasını hiç tanıyamayacak ama onu hep bilecek"ifadelerini kullandı.

Henüz konuşmaya yeni başlayan Nare Lina'nın babasının fotoğrafına "baba" diyerek sarılması ise duygu dolu anlar yaşatıyor. Minik Nare'nin babasının fotoğraflarıyla kurduğu derin bağ, şehidin geride bıraktığı en kıymetli miras olarak objektife yansıdı.

Kaynak: İHA

Nurettin Yaşar, 3-sayfa, Kültür, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını, şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor - Son Dakika

Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
19:33
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:18
Nedeni de belli Galatasaray’ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
11:05
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
10:38
Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya Yüzde 90 daha az maaşla döndü
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
10:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 23:11:26. #7.11#
SON DAKİKA: Duygulandıran hikaye: Şehit eşiyle yaptıklarını, şimdi 13 aylık kızıyla yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.