Düzce'de Yakıt Alımı Yasağı - Son Dakika
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Düzce'de Yakıt Alımı Yasağı

30.07.2025 17:02
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Düzce Valiliği, orman yangınları nedeniyle bidon ve şişe ile yakıt alımını yasakladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada "Ülkemizde son günlerde yaşanan elim orman yangınları dolayısıyla ilimizde de bazı ek tedbirler alma gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, akaryakıt istasyonlarından açıktan yakıt (Bidon, Şişe ve Benzeri Kaplarla) alınması ve satışının denetlenmesine dair 29.07.2025 tarihli ve 2025/07 sayılı Valilik Kararı aşağıda belirtildiği şekliyle yürürlüğe konulmuştur:

Düzce il sınırları içerisinde zorunlu haller dışında (herhangi bir nedenle hareket kabiliyetini kaybetmiş ve akaryakıt ikmali için istasyona getirilmesi mümkün olmayan her türlü taşıt; çim biçme makinesi, ağaç kesme motoru gibi ziraat ve orman alanlarında kullanılan motorlu alet ve araçlar ile benzeri ekipmanlar) akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımı ve satışı yasaklanmıştır.

İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, zorunlu hallerde bidon, şişe ve benzeri kaplarla benzin, motorin, gaz vb. yakıt satışı yapılmadan önce ilgili kolluk birimine en seri iletişim vasıtasıyla bildirimde bulunularak, yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisinin arka yüzüne kendi el yazısı ile adres, iletişim bilgileri, yakıtı alış sebebi ve miktarı yazdırılıp, hazırlanan belge sadece firma yetkilisinin erişebileceği gizliliğe ilişkin tedbirler alınmış bir yerde dosyalanacaktır. Belgenin bir nüshası ise akaryakıt istasyonunun bağlı bulunduğu Polis Merkezi Amirliğine Jandarma Karakol Komutanlığına 24 saat içerisinde teslim edilerek kolluk tarafından da belgeler dosyasında muhafaza altına alınacaktır.

Akaryakıt istasyonlarında açıktan yakıt alan kişilerin kimlik belgelerinin tutulduğu dosya ve klasörler bağlı bulunan Polis Merkezi Amiri ve Jandarma Karakol Komutanı tarafından gerekli görünen hallerde denetlenebilecektir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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