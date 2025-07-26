Düzce-Sakarya Sınırında Orman Yangını Çıktı

Düzce- Sakarya sınırında ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada, yangını söndürmeye çalışıyoruz" dedi.

Yangın, Düzce - Sakarya sınırı Yeşilyayla mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Düzce ve Sakarya'dan çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz"

Bölgeye gelen Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, "Hacimbey köyünde başlayan yangın, Yeşilyayla tarafına doğru ilerlemekte. Yüksek gerilim hattında başladığını düşünüyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada. Sakarya ve Düzce'den ekiplerimiz ile birlikte yangını söndürmeye çalışıyoruz. Rüzgarın şiddeti fazla bölgede, bu da bizi etkiliyor. Yeşilyayla'da şu anda alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz" dedi. - DÜZCE