Ece Gürel'in Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Ece Gürel'in cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden teslim alındı

İSTANBUL - Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in cenazesi Küçükçekmece Gasilhanesi'nden ailesi tarafından teslim alındı.

Geçtiğimiz pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel, ihbar üzerine ekiplerin yoğun çalışması neticesinde 4 gün sonra bulunmuş ardından hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden Gürel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Gürel, Küçükçekmece Gasilhanesine götürüldü. Buradaki işlemleri de biten Gürel, son yolculuğuna uğurlamak üzere ailesi tarafından teslim alındı.