Karabük'ün Eflani ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eflani ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken, kazıda kullanılan; birer adet kazma, çapa, balyoz, ikişer adet balta ve kovaya el konuldu. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Eflani'de Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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