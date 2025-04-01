Eğirdir\'de Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Eğirdir- Gelendost karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğirdir-Gelendost karayolu Göktaş köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustul B. idaresindeki 32 FS 145 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Mustul B., Mehmet G. ve Süleyman B., ambulansla Eğirdir Kemik Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA