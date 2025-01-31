Türkiye'de hakkında "yasadışı bahis" konusundan soruşturma başlatılan "Ekrem Abi" isimli Erkan Özmen, Karadağ'da gözaltına alındı.
Bu ülkede çektiği kumar videolarıyla bilinen Özmen, Karadağ polisi tarafından kıskıvrak yakalanırken tüm malvarlığına el konulduğu öğrenildi.
Polisin operasyonda ele geçirdikleri arasında Lamborghini Aventador S 6.5 V12, Porche Cayene 3.0, Range Rover Velar, Mercedes AMG G63, 1 ev, 4 milyon TL civarında para yer aldı.
Erkan Özmen'in Karadağ polisi tarafından gözaltına alınmasına neden olan suçlamanın "Kaynağı belirsiz olan kara paranın aklanması" olduğunu aktaran gazeteci İbrahim Haskoloğlu, yetkililerin nakit para konusunda nihai bir açıklamada bulunmadıklarını aktardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı - Son Dakika
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