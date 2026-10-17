Ekrem İmamoğlu davasında mahkeme 7 sanığın tahliyesine karar verdi

Ekrem İmamoğlu davasında mahkeme 7 sanığın tahliyesine karar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mahkeme heyeti, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 2'nci duruşmasında ara kararını açıkladı ve 7 sanığın tahliyesine hükmetti. Bu kararla davada yargılanan 7 sanık tahliye edilecek.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 2'nci duruşmasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanığın tahliyesine karar verdi.
Kaynak: İHA
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