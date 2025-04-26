Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun otelde yaptığı gizli görüşmeye ilişkin en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun otele giriş ve çıkışı çok net şekilde gözükürken, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlar saniye saniye görüldü.

26.04.2025 00:03
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun ekibinin İstanbul'daki Adnan Çebi'ye ait otelde yapılacak kritik görüşme öncesi bavulla giriş yaptığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun otele giriş ve çıkışı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ederken, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" da dahil birçok suçtan yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu soruşturma dosyasına giren yeni deliller ve görüntülerde, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren Adnan Çebi'ye ait otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal ve Fatih Keleş ile buluşup görüşmesinden yaklaşık 50 dakika önce koruma görevlilerinin geldiği görülüyor.

Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te siyah bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği saptanan görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun saat 10.04'te geldiği anlar yer alıyor. İmamoğlu'nun 11. 29'da ayrıldığı görülüyor.

EN NET GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Kritik görüşme öncesi 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de siyah aracın otelin girişine geldiği ardından bir kişinin araçtan indiği görülüyor. Şahsın, bir süre sonra kadraja bavulla giren ve Ekrem İmamoğlu'nun koruması olduğu öne sürülen kişiyle selamlaşarak otele giriş yaptığı anlara ilişkin görüntülere de yansıyor.

Yapılan incelemede toplantıdan 4 gün önce kameraların kapatıldığı ve toplantı günü valizlerin otele getirilişi ve toplantı sonrası valizlerin çıkarılması ve sonrasında Ekrem İmamoğlu'nun otelden ayrıldıkları anlar görüntülere yansıyor.

Ekrem İmamoğlu\'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • 19191923:
    E ee?Sonuç?ya bırakın bu tezgahları artık!!!2003’ten bu yana ülkede rüşvetin kralı dönüyor!!! 66 123 Yanıtla
  • Ibrahim Ozdemir:
    ekremciler yorum yok 103 53 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    kodumun oğlu ülkeyide satacaktı az kalmıştı dünyaları goturmuş 82 50 Yanıtla
  • 008294:
    ah dumanoglu vah dumanoglu ortalığı duman etmiş çeksin cezasını 66 33 Yanıtla
  • İbrahim Şahin:
    bu site akpli silinnn kul hakkını en iyi siz yersiniz…. ALLAH BÜYÜKK 37 44 Yanıtla
  • Mert kursun :
    montaj bu montaj eko medyayı sevmedigi için kameraları bantla kapatmış çok fotojenik degil kendisi 53 18 Yanıtla
  • Mert kursun :
    ekoya olurda reis silkelerse ceza evinde lazım olur diye bavullarda don atlet vermişler bunumu diyeceksiniz promilciler 34 16 Yanıtla
  • Kadir Palut:
    buradaki pisliqe susup hâlâ Devlet'e konuşanlar. sizin taaaa.. yahu bari susun yorum yapmayın bari. bu adamların CHP ile alakası yok. bu imamınoğlu Türkiye'nin direk düşmanı. uyanın Allâh rızası için.. 29 17 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Yaw he he 19 15 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu adam mı Ekrem İmamoğluymuş?O adam Ekrem İmamoğlu un diplörü bile olamaz o tiple...Kimi yiyorsunuz ya siz? 14 14 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bu iş dolar sıfırlama işine döndü arkadaşlar 21 6 Yanıtla
  • 147258hh:
    eko ;)) 5 11 Yanıtla
  • Tuna Han:
    5 li çete bu durumu beğendi gülmekten karnı ağrıdı ssd 8 7 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Eko arkanızı dönün deyip sallasa parmagı hala reis yaptı diyecek bu promilciler dam götürmüş siz ortkmısınız bu ekoya oglu babasını bu kadar savunmaz 6 8 Yanıtla
  • mesut öztaş:
    Yuzunun huc bir ayrintisi belli degil.gercek resmi bulun.dogruya dogru olsun.bulmaca gibi haber. 4 5 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    bizde yedik bu montajları geçin bu iktidar yalakalığını 2 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Belediye başkanı olarak büyük bir yolsuzluk yapsan, otelde kameranın önünde bunu yapar mısın? Bant da kaliteymiş bu arada. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı - Son Dakika
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