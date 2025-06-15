Elbistan\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ