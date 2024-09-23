Engelli Çobana Şoke Eden Dayak Olayı - Son Dakika
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Engelli Çobana Şoke Eden Dayak Olayı

Kahramanmaraş'ta engelli çoban dövüldü; genç kızlar taciz iddiasıyla çobanı gözaltına aldırdı.

23.09.2024 14:25
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde engelli çobanı öldüresiye döven genç kızlar adliyede çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürünce çoban da gözaltına alındı. Görüntülerde kızların çobana, "Bize dokunursan 15 yaşındaki kızı taciz etti diye şikayetçi oluruz" dedikleri ortaya çıktı.

Andırın ilçesi kırsalında bugün sosyal medyaya Nail Yener'i S.G.'nin dövdüğü kardeşi M.G.'nin de cep telefonu ile görüntülediği olay düştü. Görüntünün ardından jandarma ekipleri harekete geçip iki kızı gözaltına alarak adliyeye sevk etti. Genç kızlar adliyede çobanın kendilerini taciz ettiğini öne sürünce bu kez çoban da gözaltına alındı. Ayrıca dayak olayının da yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeni görüntülerde S.G.'nin çobanı "7 kere benim eve niye geliyorsun. 7 kere niye geldin? Yok ceviz çırpmalar, yok odun kırmalar, yok anamla konuşmalar. Ney lan senden çektiğimiz. Büyüğumüz diye bir şey demiyoruz. Hangimize geldin, Mehmet'e mi, Mustafa'ya mı hangisine geldin? Bak seni öldürürüm. Bak sen beni mi istiyorsun ya da Mustafa'yı mı istiyorsun diyeceksin bana" diyerek öldüresiye dövdü.

Bu sırada görüntüyü çeken M.G. ise, "Sen bana bir dokun 15 yaşındaki kızı taciz ediyor derler. Direkt hapse girersin. Bu görüntüyle de 15 yaşındaki kızı taciz ediyor diye savcıya şikayet edeceğim. Sen şu anda 15 yaşındaki kızı taciz ediyorsun. Senin parmak izin yarın çıkacak" diye çobanı tehdit ettiği görüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Andırın, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Engelli Çobana Şoke Eden Dayak Olayı - Son Dakika

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