Ermenek\'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinin Çatalbadem Mahallesi'nde T.A. isimli şahsın evinde ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda, satışa hazır vaziyette bir miktar kubar esrar, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 546 adet tabanca fişeği ele geçirdi. T.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN