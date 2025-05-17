Erzurum\'da Araç Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Erzurum'da meydana gelen araç yangınına itfaiye müdahale etti ama araç kullanılmaz hale geldi.

Kuzey çevre yolunda 25 AEA 604 plakalı araçta henüz sebebi bilinmeyen şekilde dumanlar yükseldi. Daha sonra alevler tüm aracı sardı. Aziziye İlçesi çevre yolu Kahramanlar Mahallesi kavşağında meydana gelen araç yangını Erzurum Büyükşehir Belediyesi organize sanayi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı. - ERZURUM