Erzurum\'da Avcılara Ceza

3.Sayfa

Erzurum'da jandarma ekiplerince kara avcılığına muhalefet eden 17 şahıs hakkında idari ceza uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yapılan kontroller devam edttiriliyor.

Bu kapsamda; jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriyelerinde 379 avcı kontrol edilirken, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 17 şahsa idari yaptırım cezası uygulandı. - ERZURUM