Erzurum\'da Baca Yangını Panik Yarattı

Erzurum'da korkutan baca yangını

ERZURUM - Erzurum'un en işlek yerlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen baca yangın korkuttu. Yükselen alevlere ilk müdahaleyi esnaf su hortumuyla yaptı.

Bir tavuk döner lokantasının bacasından çıktığı tahmin edilen yangında bir anda alevler ve dumanlar göğe yükselmeye başladı. Şehrin hemen hemen her tarafında fark edilen dumanlar Cumhuriyet Caddesini de sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bu arada bazı esnafın hortumla yanan bacaya su sıktığı görülürdü. Çevredeki bazı vatandaşlarda işyerlerinde bulunan yangın söndürme cihazlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.