Erzurum'da Coğrafya Öğretmeni Tarafından İşlenen Cinayetin Duruşması Başladı - Son Dakika
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Erzurum'da Coğrafya Öğretmeni Tarafından İşlenen Cinayetin Duruşması Başladı

Erzurum\'da Coğrafya Öğretmeni Tarafından İşlenen Cinayetin Duruşması Başladı

Erzurum'da psikolojik tedavi gören coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ve kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçaklayarak öldürmüştü. Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına Erzurum Adliyesinde başlandı.

07.08.2024 13:23
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Erzurum'da 14 Mart 2024 tarihinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün, tartıştığı ebe eşi Kadriye Böçkün ile kendisini engellemeye çalışan kızı Asude Helen Böçkün'ü bıçak darbeleriyle öldürmüştü. Zülküf Böçkün'ün yargılanmasına Erzurum Adliyesinde başlandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Erzurum Şehir Hastanesinde ebe olarak çalışan Kadriye Böçkün (44) ile eşi Zülküf Böçkün (46) tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma sonrası coğrafya öğretmeni Böçkün, karısını ve annesini korumaya çalışan 20 yaşındaki kızı Asude Helen Böçkün'ü de bıçaklayarak öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra yakalanan Zülküf Böçkün, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Cinayetin ilk duruşması Erzurum Adliyesinde başladı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ileri tarihe ertelenen dava sonrası Kadriye Böçkün'ün ailesi, sanık Zülküf Böçkün'ün ifadelerine tepki göstererek bir an önce adaletin yerine gelmesini istediler. Anne Fahriye Kara, kardeşler Mine ve Kadir Kara adliye çıkışı yaptıkları açıklamada, Kadriye Böçkün'ün hiçbir zaman eşini aldatmadığını ve mahkemenin bunu tespit ettiğini dile getirerek, "Bu bir namus cinayeti değil, kadın cinayetidir. Anne ve kızımız bir haksızlığa uğradı. Canice katledildiler. Kadriye Böçkün yıllarca kocası tarafından şiddet gördü. Kaç kere boşanmak istedi ama tehdit edildi. Aileler benzeri şiddet olaylarında sesini çıkarsın ve susmasın. Biz yandık, onlar yanmasın" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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