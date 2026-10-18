Erzurum'da düğün sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Erzurum'da düğün sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı

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Erzurum\'da düğün sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, şüpheli kaçtı
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Erzurum'da Yunusemre Mahallesi'ndeki düğün salonunda saat 20.30 sıralarında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken panik yaşayan kalabalık sakinleştirilmeye çalışıldı, kaçan şüpheli için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da bir düğün salonunda çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Yunusemre Mahallesi Özmeral Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün merasimi sırasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Kalabalık olan salonda büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, öfkeli ve panik halindeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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