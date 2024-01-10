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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ihraç öğretmen yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ihraç öğretmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda, hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Emine D. yakalandı. Emine D., Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu. Gözaltına alınan Emine D., yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ihraç öğretmen yakalandı
10.01.2024 - 15:14,
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda; Fetullahçı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emine D. (ihraç öğretmen) yakalanarak gözaltına alındı. Emine D. yapılan işlemlerin akabinde cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda ihraç öğretmen yakalandı - Son Dakika
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