Erzurum\'da Gençlere Terörle Mücadele Projesi

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Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından, terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi için bir dizi çalışma yapıyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması amacıyla "Gelecek Biziz" projesi kapsamında; Erzurum ili Tekman İlçesinden toplam 50 öğrenciye Erzurum' un tarihi ve turistlik yerleri gezdirilmiş, Serra City Avm sinemasında "Aybüke : Öğretmen Oldum Ben" filmi izlettirilmiş, Palandöken Kayak Merkezinde kızakla kayak yaptırılmış ve etkinlik kapsamında kahvaltı ve akşam yemeği verilerek hediye ve ikramlarda bulunulmuştur" denildi. - ERZURUM