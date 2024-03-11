Erzurum'da kaçak sigara operasyonu
ERZURUM - Erzurum Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılara yönelik operasyon yaptı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum genelinde yapılan yakalamalarda ve eş zamanlı operasyonda; 4 bin 738 Paket Gümrük Kaçağı Sigara, 12 bin 760 adet içi dolu makaron, bin 121 adet Gümrük Kaçağı Puro, 155 adet Elektronik Sigara, 350 adet Elektronik Sigara Likiti, 6 paket Gümrük Kaçağı Pipo Tütünü, 2.000 Gram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü ele geçirildi.
A.N. ve M.E.N. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, E.N. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. A.N. isimli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.
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