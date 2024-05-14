Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 195.000 Adet Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 195.000 Adet Sigara Ele Geçirildi

Erzurum\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 195.000 Adet Sigara Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 195.000 adet gümrük kaçağı makaron ve 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 9 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.

14.05.2024 13:55
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.05.2024-10.05.2024 tarihleri arasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda; 195.000 adet gümrük kaçağı makaron, 480 paket gümrük kaçağı sigara, 1.200 adet dolu makaron ele geçirilmiştir. Yapılan 9 ayrı operasyon neticesinde; V.İ.,Ö.O.,G.K.,R.T.,K.G.,F.Ç.,Y.K.,F.Ç.,G.K.,E.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine vurgu yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 195.000 Adet Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Kaçak Sigara Operasyonu: 195.000 Adet Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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