Erzurum\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 195.000 Adet Sigara Ele Geçirildi

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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak sigara yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "08.05.2024-10.05.2024 tarihleri arasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda; 195.000 adet gümrük kaçağı makaron, 480 paket gümrük kaçağı sigara, 1.200 adet dolu makaron ele geçirilmiştir. Yapılan 9 ayrı operasyon neticesinde; V.İ.,Ö.O.,G.K.,R.T.,K.G.,F.Ç.,Y.K.,F.Ç.,G.K.,E.A. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada "Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine vurgu yapıldı. - ERZURUM