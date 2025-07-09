Erzurum\'da Kaçakçılara Operasyon

Erzurum'da jandarma ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon yaptı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 30 kg tütün, 10 bin adet makaron, 5 bin 225 adet sigara kağıdı ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM