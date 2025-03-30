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Esenler'de Kayınpeder Cinayeti

Esenler\'de Kayınpeder Cinayeti

Damat, boşanma aşamasındaki eşinin babasını öldürdü. Madde bağımlılığı ve tehditler gündemde.

30.03.2025 14:03
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Esenler'de çıkan tartışmada damadı tarafından öldürülen kayınpederin yakınları konuştu. Saldırganın boşanma davasının ardından eşinin ailesini tehdit ettiği ve madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

Olay, Çifte Havuzlar Mahallesi'nde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Mahmut U. (50) kayınpederi Mahmut Akkaya'nın (68) evinin önüne gelmiş ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından Mahmut U. yanında bulunan silahla kayınpederine ateş etmişti. Kurşunların hedefi olan Mahmut Akkaya yere yığılırken, damat olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Damadı tarafından öldürülen Mahmut Akkaya'nın yakınları konuştu. Eşiyle boşanma aşamasındaki olan saldırganın kadının ailesini tehdit ettiği ve madde bağımlısı olduğunu iddia edildi.

"Bayram üstü bizi böyle buruk bıraktı"

Öldürülen Mahmut Akkaya'nın kızı Sibel Türkmen, "25 yıldır benim ablam psikolojik şiddete maruz kalıyordu. Yaptığı kalleşçe bir hareketti. Bayram üstü bizi böyle buruk bıraktı. Devletimize güveniyoruz, gereken cezayı da alacağını umuyorum. Boşanma davası açtık, iş ciddiye bindikten sonra bu sürekli tehdit mesajları atmaya başladı. Ablama ve babama tehdit mesajları geliyordu" dedi.

"Bu olay en son dedem de patladı"

Kayınpederini öldüren damadın oğlu Adil U., "Bu olay en son dedemde patladı. Babam tek suçlu değil amcam ve halam. Her zaman babamın arkasında durdular. Dedemi babama kötülediler. Benim babam sadece maddeden değil amcam ve halamın dolduruşundan da böyle şeyler yaptı" şeklinde konuştu.

"Babam onları kavga ettiklerinde barıştırıyordu"

Öldürülen Mahmut Akkaya'nın oğlu Medet Akkaya, "Bu esrar, kimyasal madde kullanmaya başladı, bağımlı olmaya başladı. Babam onları kavga ettiklerinde barıştırıyordu. 10 gün sonra tekrar kavga ediyorlardı. Babam hep barıştırma çabasındaydı. Bir kere kötülüğü dokunmamıştır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, Esenler, 3-sayfa, Şiddet, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenler'de Kayınpeder Cinayeti - Son Dakika

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