Esenler'de kombi hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Esenler'de kombi hırsızlığı kamerada

Esenler'de tadilat yapılan bir daireden kombi ve su arıtma cihazını çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

28.02.2024 20:00  Güncelleme: 20:12
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Esenler'de kombi hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Esenler'de tadilat yapılan bir daireden kombi ve su arıtma cihazını çalan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat 2024 tarihinde Esenler Ninen Hatun Mahallesinde bulunan bir dairede hırsızlık yapıldığı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevresinde güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, tadilat işlerinin devam ettiği daireden 1 şahsın 1 adet kombi ve su arıtma cihazını çalarak bölgeden uzaklaştığını belirledi. Yapılan incelemelerin devamında tespiti yapılan şüpheli O.M., 17 Şubat 2024 tarihinde Atışalanı Caddesi üzerinde yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli O.M., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.M., çıkarıldığı mahkemece "evden hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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