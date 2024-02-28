Sakarya'da, eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan Leyla Demir'in (56) arama çalışmalarının 16'ncı gününde Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu.
Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir'i bulamadı.
Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Leyla Demir'in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında bulundu.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16'ncı gününde bugün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir'in Sakarya Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkisinde bulunan Demir'in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.
Leyla Demir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › ''Eşim beni öldürecek'' dedikten sonra ortadan kaybolan kadından acı haber - Son Dakika
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