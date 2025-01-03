Eşini Uçurumdan İtmekten Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eşini Uçurumdan İtmekten Ağır Ceza

Geniş Video İzle

Yalova'da eşi Semiha Sözer'i iterek öldüren Erdal Necip Sözer'e ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

03.01.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşini uçurumdan iterek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde eşi Semiha Sözer'i uçurumdan iterek öldürdüğü iddia edilen sanık Erdal Necip Sözer'in yargılanmasında mahkeme suçlamaları reddeden kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

24 Ocak 2023 tarihinde Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkiinde, Semiha Sözer (34), yanında eşi Erdal Necip Sözer varken yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. Eşi ifadesinde, fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıktıklarını söylemişti. Şüphe üzerine kurulan bilirkişi heyeti olayın intihar ya da kaza sonucu olmadığını, maktulün itilmek suretiyle ölümüne sebebiyet verildiği kanaatine varmış, sonrasında ise sanık olaydan 15 ay sonra tutuklanmıştı.

"Eşe Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Erdal Necip Sözer'in, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın 3'üncü duruşmasında Selma Dursun, sanık avukatının savunmasına tepki gösterdi. Savunmada kızının sürekli hasta olduğu iddia edildiğini anlatan Dursun, uçurum kenarında kızının o saatlerde neden götürüldüğünü sordu. Dursun, kızının evliliğini sürdürmek için çaba harcadığını da anlattı.

Sanık Erdal Necip Sözer ise eşinin itilerek düştüğüne dair hazırlanan bilirkişi raporlarını reddettiğini söyledi. Sözer, tahliyesini talep etti.

Daha sonra duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Duruşma sonrasında açıklamalarda bulunan anne Selma Dursun, "Allah'ın izniyle adalet bulundu. Bütün deliller açık olarak ortaya koyuldu. Çocuğun ses kayıtları, whatssup görüşmeleri. Ben bizzat olayın şahidiyim. Evine gitmiş görüşmüşüm. Biz hep iyi niyetle yeni evliler, toparlanır diye düşündük. Bu da yurt dışından öyle olur, böyle olur dedik ama adamın maalesef değişik eğilimleri varmış" dedi.

Avukat Eyyüp Kaplan ise, bekledikleri bir karar çıktığını belirterek, "İlk günden bugüne kadar bunu söyledik. Hak neyse doğru neyse yerini bulsun. Adaletin tecelli ettiğini düşünüyoruz. Üst mahkemelerde de kararın bozulacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Altınova, Mahkeme, 3-sayfa, Yalova, Hukuk, Yargı, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini Uçurumdan İtmekten Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün açıklanan enflasyon verilerine ilk yorum
15:10 Narin davasında Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz Narin davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
20:39 Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları
20:23 Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti Apartmanda çıkan yangında 9 aylık bebek hayatını kaybetti
20:16 AK Partili Şamil Tayyar’dan ’Ahmet Türk’ sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
20:04 Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Berke Özer için Eyüpspor ile görüşmelere başladı
19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
19:46 Zelenskiy’den dikkat çeken Suriye adımı: Yeniden başlatmak istiyoruz Zelenskiy'den dikkat çeken Suriye adımı: Yeniden başlatmak istiyoruz
19:45 ABD’de 14 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış ABD'de 14 kişiyi katleden saldırgan kendini videoyla tanıtmış
19:16 Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi Serdal Adalı, futbolcuların maaşlarını ödedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 15:55:37. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini Uçurumdan İtmekten Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.