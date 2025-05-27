Eşini Ütüyle Öldürmekle İdamla Yargılanıyor - Son Dakika
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Eşini Ütüyle Öldürmekle İdamla Yargılanıyor

Eşini Ütüyle Öldürmekle İdamla Yargılanıyor
27.05.2025 18:28
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Hasan Dim, eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor, '18 yılımı kaybettim' dedi.

Tekirdağ'da eşini ütüyle darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıs, "Herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim" diyerek kendini savundu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 24 Ağustos 2024'te Elif Dim'in ölümüne neden olduğu öne sürülen eşi Hasan Dim'in, 'tasarlayarak eşini öldürmek' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Elif Dim'in ailesi, taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Hasan Dim, jandarma nezaretinde salona getirildi.

"Diğer yarımı kaybettim"

Sanık Hasan Dim savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Ben eşimi tasarlayarak öldürmedim. Bu olaydan dolayı çok pişmanım, evet herkes bir şeyini kaybetti ama ben 18 yılımı paylaştığım diğer yarımı kaybettim. Ben eşimi ütü ile öldürmedim. Ütünün alt tarafı zaten kırıktı bunu bende biliyorum, o evde yaşayan herkeste biliyor. Ben ütüyü yerden alıp komodinin üstüne koydum. Ne ben katilim, ne de büyük oğlum benden şikayetçi olmadığı için hain. Yargılanma süresince adil yargılandığımı düşünüyorum. Taktir mahkemenin" dedi.

Elif Dim'in ailesinin avukatları, sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Hasan Dim'in avukatı ise ek savunma süresi istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00'a erteledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşini Ütüyle Öldürmekle İdamla Yargılanıyor - Son Dakika

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