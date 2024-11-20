Eski Patron Çalışanını Darp Etti

Eski patron, çalışanını kaza yüzünden darp ederek yaraladı
SAMSUN - Samsun'da eski çalışanını kaza meselesi yüzünden darp ederek yaralayan eski patron gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz tesisatçısı işyeri sahibi O.M., eski çalışanı İ.Ş.'nin yanında çalışırken araçla kaza yaptığı ve hasarı ödemediği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktı. O.M., İ.Ş.'yi darp ederek yaraladı. O.M. şikayet üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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