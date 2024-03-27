Eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar yeniden hakim karşısında

Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, yeniden hakim karşısına çıktı. Heyet, eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar tutuklanmıştı. Sanık Çağlar hakkında 14 müştekiye karşı "zincirleme şekilde kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan hazırlanan iddianamede 112 yıl 224 ay 210 günden 364 yıl 42 aya kadar hapsi talep edilmişti. Tutuklu sanık Fahri Can Çağlar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya bazı müştekiler ve müşteki avukatları da katıldı.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini ve beraatını talep etti. Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüşünü açıkladı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Fahri Can Çağlar ise, beyanlarının ilk üç duruşmayla aynı olduğunu, bu sebeple tahliyesi ve beraatını istediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 6 Haziran'a erteledi. - SAKARYA
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