İki katlı ev alevlere teslim oldu
KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Olay, Doğlacık köyünde meydana geldi. Murat Öztekin'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskipazar'da Yangın, İki Katlı Ev Küller İçinde - Son Dakika
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