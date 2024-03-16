Evi alevlere teslim olan şehit annesi yaralandı - Son Dakika
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Evi alevlere teslim olan şehit annesi yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan şehit annesi Fatma Tepe, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

16.03.2024 23:41
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Evi alevlere teslim olan şehit annesi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi. Yangında Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe yaralandı.

Olay, Cide ilçesine bağlı Öveçler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe'nin annesi Fatma Tepe'nin evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangında şehit annesi Fatma Tepe dumandan etkilenerek yaralandı. Yaralanan şehit annesi Fatma Tepe, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye Cide itfaiye ekipleri ile Cide Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evi alevlere teslim olan şehit annesi yaralandı - Son Dakika

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