Evinde uyuşturucu düzeneği çıkan şüphelinin tarlasında hint keneviri bulundu

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Evinde uyuşturucu düzeneği çıkmıştı, tarlasında da hint keneviri bulundu

TOKAT - Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erbaa Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu imal ve ticaretine büyük bir darbe vuruldu. Müdürlük personelinin titiz çalışması sonucu Erbaa ilçesi İkizce Köyü'nde bir şüphelinin ikameti ve tarlasına operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, S. Ü. adlı şahsın evine baskın yapılmış kurulduğu özel düzenekle hint keneviri yetiştirdiği tespit edilmişti. Adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S. Ü'nün tarlasında yapılan aramalarda 94 kök dişi Hint keneviri ile 1200 gram kubar esrar ele geçirildi. Suçlu S. Ü., "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye önünde gazetecilere bağıran S. Ü. "Çekin abi çekin cevabını veremeyecek bir suçumuz yok. Gidin kimyasal satanları çekin" dedi. Tokat Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.