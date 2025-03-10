Evlilik Husumeti Ölümle Sonuçlandı - Son Dakika
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Evlilik Husumeti Ölümle Sonuçlandı

Evlilik Husumeti Ölümle Sonuçlandı

Kastamonu'da evlilik yüzünden amca ve yeğeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.

10.03.2025 11:47
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, evlilik meselesi yüzünden husumetli olduğu amca ile yeğenini öldüren sanık, müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 13 Nisan'da Devrekani ilçesi Kurt Şeyh Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat K. ile evlenmek istediği kadının babası Muzaffer Üstüner (65) ve Üstüner'in yeğeni Adem Üstüner (45) arasında arasında tartışma çıktı. Evlilik meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlarca sonlandırıldı. Ancak daha sonra tekrar kavganın çıktığı kıraathaneye gelen Murat K., Muzaffer Üstüner ve Adem Üstüner'i tüfekle vurdu. Amca-yeğen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan Murat K. (65) hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı.

Duruşmaya katılan Muzaffer ve Adem Üstüner'in yakınları, şikayetçi olduklarını belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"Ben, isteyerek kimseyi öldürmedim"

İsteyerek kimseyi öldürmediğini söyleyen tutuklu sanık Murat K., "Ben, Muzaffer'e silah doğrulttum ama tetiği çekmedim. Kahvehanede masadan kalkıp kendisi yanıma geldi. Silahı tuttu, sonra birlikte düştük, üzerime düştü. Bu sırada silah patladı, üzerimden kenara aldım. Benim de hep üzerim kan içinde kaldı. Ben isteyerek kimseyi öldürmedim" dedi. Tahrik altında olduğunu belirten Murat K., "Nereye gittiğimi bilemedim, tansiyonum çıktı, şekerim yükseldi. İlaç kullanıyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum. Bu olaydan dolayı da çok pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatı da, "Müvekkilim, öldürme kastıyla kahvehaneye gitmemiştir. Yediği yumruğu gurur meselesi yapıp konuşmak için gitmiştir. Akabinde de bu eylem gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Murat K.'yı Muzaffer Üstüner'i "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, Adem Üstüner'i de tahrik altında "kasten öldürme" suçundan dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, ayrıca sanık Murat K.'ye ruhsatsız silah kullanmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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