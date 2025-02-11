Fabrikada Eksi 5 Derecede Yangın Mücadelesi - Son Dakika
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Fabrikada Eksi 5 Derecede Yangın Mücadelesi

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Afyonkarahisar'daki fabrika yangınında itfaiye ekipleri, eksi 5 derecede 13 saat süren bir mücadele verdi.

11.02.2025 10:16
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Fabrika yangınına eksi 5 derece yapılan müdahalede su sıkılan bazı yerler buz tuttu

İtfaiye ekipleri 13 saati geçkin süre eksi 5 derece soğukta yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da orman ürünleri üretimi yapan fabrikada dün akşam saatlerinde başlayan yangın felaketinin boyutu gün ağardığında ortaya çıkarken, itfaiye ekiplerinin eksi 5 derece soğukta müdahalede bulunduğu yangında su sıkılan bazı yerler alevlere rağmen buz tuttu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki orman ürünleri üretimi yapan fabrikada dün akşam saat 19.40 civarında çıktı. Yangına gece boyunca 60'a yakın itfaiye aracı ve 150 personelin müdahale ettiği yangında en dikkat çekici olay ise yanan bölgelere su sıkıldığı için bazı yerlerin buz tutması oldu. İtfaiye ekiplerinin eksi 5 derece soğukta müdahale ettiği yangın 13 saatin sonunda kontrol altına alınabildi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği ve bir kişinin itfaiye ekiplerine yardım ettiği esnada yaralandığı yangını söndürmek için başlatılan çalışma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

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