Fabrikanın çatısı böyle çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fabrikanın çatısı böyle çöktü

Geniş Video İzle

Fabrikanın çatısı böyle çöktü Tokat'ın Erbaa ilçesinde parke fabrikasında garajın çatısının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

14.02.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fabrikanın çatısı böyle çöktü

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde parke fabrikasında garajın çatısının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Olay, Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kamyonlarının park edildiği garajın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme esnasında garajda bulunan işçi Engin Can Erol, çatıdan düşen parçalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3-sayfa, Erbaa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrikanın çatısı böyle çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
05:46 Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum’a iniş yaptı Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
01:42 Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iadesi için yeni karar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar
14:31 Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti Spor eğitmeni, arabada eşi ile yakaladığı evsiz adamı hastanelik etti
14:17 Hollywood yıldızları Ordu’ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Yason Burnu’nda çekecek Hollywood yıldızları Ordu'ya geliyor: Christopher Nolan yeni filmini Yason Burnu'nda çekecek
14:14 Türk futbolunda bir ilk Trabzonspor tarih yazdı Türk futbolunda bir ilk! Trabzonspor tarih yazdı
14:12 İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı İş yeri bir ayda 4 kez kurşunlandı
14:07 Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor Kırmızı ette çok yüksek para cezası dönemi başlıyor
14:00 Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı Güvenlik görevlisi, restorandan ayrılmak istemeyen kadına tokat attı
13:59 Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı
13:56 Kalben’den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim Kalben'den dikkat çeken dans paylaşımı: Bu sabah kendimle sevgiliyim
13:48 Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim Eski eşini sokak ortasında katleden zanlıdan akılalmaz savunma: Havaya ateş ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 10:35:18. #1.13#
SON DAKİKA: Fabrikanın çatısı böyle çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.