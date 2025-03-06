Fatih'te Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Haraç Çetesi Çökertildi

Fatih'te tekel bayine yönelik kurşunlama olayı sonrası 6 şüpheli haraç çetesiyle yakalandı.

06.03.2025 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te haraç çetesinin yazışmaları ortaya çıktı: "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter"

İSTANBUL - Fatih'te tekel bayinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, operasyonda ele geçirilen telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntüleri bulundu. Aynı telefonda saldırının planlandığı whatsapp konuşmaları ortaya çıktı.

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol Sokakta 25 Şubat Salı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan saldırganlar tekel bayine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izlendi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ise bir cep telefonu bulundu. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı. Aynı telefonda şüphelilerin whatsapp üzerinden yapılan konuşmaları tespit edildi. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" yazdığı belirlendi.

Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak, "Bizim her şeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın" denilerek cevap verildiği tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen 3 tabanca bulundu.

6 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Tekel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 00:27:01. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.