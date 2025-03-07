Fatih'te Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Fatih'te Haraç Çetesi Çökertildi

Fatih'te tekel bayine silahlı saldırı sonrası 6 şüpheli yakalandı, whatsapp yazışmaları ele geçirildi.

07.03.2025 17:08
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Fatih'te haraç çetesinin yazışmaları ortaya çıktı: "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter"

İSTANBUL - Fatih'te tekel bayinin kurşunlanmasının ardından başlatılan operasyonda 6 şüpheli yakalanırken, operasyonda ele geçirilen telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilen görüntüleri bulundu. Aynı telefonda saldırının planlandığı whatsapp konuşmaları ortaya çıktı.

Olay, Fatih Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakol Sokakta 25 Şubat Salı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilde bulunan saldırganlar tekel bayine ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü izlendi. Şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Ardından şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak saklandıkları eve kadar takip edildi. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Polis ekipleri eve yaptığı baskında 5'i yaşı küçük 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Evde yapılan aramada ise bir cep telefonu bulundu. Telefonda saldırı anının şüpheliler tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilden çekilen görüntülerde bir şüphelinin aracın camını açarak işyerine ateş ettiği, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı. Aynı telefonda şüphelilerin whatsapp üzerinden yapılan konuşmaları tespit edildi. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına "Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter" yazdığı belirlendi.

Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak, "Bizim her şeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın" denilerek cevap verildiği tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda olayda kullandıkları değerlendirilen 3 tabanca bulundu.

6 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden M.G. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük 5 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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