Fatih'te Hırsızlık: Para Dolu Kasa Çalındı

Fatih'te dükkandaki para dolu kasayı böyle çaldılar

İSTANBUL - Fatih'te kapısını levyeyle açtıkları iş hanındaki kargo dükkanına giren 5 şüpheli, içinde para ve çek bulunan kasayı çaldı. Şüphelilerden 2 şüpheli kısa sürede yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Fatih Kemal Paşa Mahallesi Fethi Bey Caddesi'ndeki bir iş hanında 16 Eylül 2024'te meydana geldi. İşhanı kapısını levyeyle açan 5 hırsız içeri girdi. Ardından işhanında bulunan kargo dükkanın kapısını kıran hırsızlar içinde cep telefonu, 10 bin dolar, 6 bin euro ve 200 bin lira değerinde çek bulunan kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açamayan hırsızlar taşıyarak dışarı çıkardı. Polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini belirledikleri şüphelilerden S.D. ile O.Y.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan hırsızlık anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, 5 hırsızın içeri girdikten sonra kasayı taşıyarak dışarı çıkarttıkları görülüyor.