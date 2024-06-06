Fatih'te İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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Fatih'te İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan istinat duvarının çökmesi sonucu olay yerindeki bir bina boşaltıldı. Çökme sonrası işyerinin bahçesine molozlar düşerken, duvarın altından tarihi bir yapı çıktı. İş yeri sahibi, duvarın kalan kısmının da çökebileceğini söyleyerek endişesini dile getirdi.

06.06.2024 15:13
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Fatih'te bir iş yerinin bahçesindeki istinat duvarının çökmesinin ardından olay yerindeki bir bina boşaltıldı.

Olay Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaların arasında kalan tarihi bir yapının üzerine yapılan istinat duvarı çökmüştü. Eski bir kilise veya sarnıç olduğu iddia edilen ve daha sonradan yapılan istinat duvarının giriş kattaki bir iş yerinin bahçesine çöktüğü sırada bahçede kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlemişti. Olayın boyutu gündüz gözler önüne serildi. Çökme sonrası işyerinin bahçesine molozlar düşerken, duvarın altından da tarihi bir yapı çıktı. Yapının su sarnıcı olduğu iddia edildi. Çökme nedeniyle tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı. İş yeri sahibi ise duvarın kalan kısmının da çökebileceğini söyleyip korktuğunu dile getirdi. İş yeri sahibi dehşet anlarını kameraya anlattı.

İş yeri bahçesinin istinat duvarı çöken Ayşe Yücel "İş yerimin bahçesinde bir istinat duvarı vardı. Duvarda çatlaklar vardı. Zamanla büyümeye başladı. Biz bu durumu yetkililere yazıp şikayet ettik. Buranın altında su sarnıcı olduğu söylendi. Üzerine istinat duvarı örüp tarihi eseri sağlamışlar. Üzerine de bir bina yapmışlar. Bina riskli duruyor. O çöktüğü zaman bizim binamıza düşme tehlikesi var. Bahçeye ektiğim ürünler de mahvoldu. Ben bahçede sulama yapıp gittikten 2 saat sonra komşum arayıp duvarın yıkıldığını söyledi. Geldiğimizde ekipler de olay yerindeydi. Burada yine risk altında olan bir duvar daha var. Duvarın üzerindeki bina boşaltılarak mühürlendi. Bina yıkılırsa burada çok büyük bir hasar oluşacak. Burada su sarnıcı olduğunu yetkililer söyledi. Binanın da kaçak olabileceği söylentisi var. Şuan bahçeye çıkamıyorum korkuyorum. Bütün apartmandakiler üzülüyor. Yetkililerin gelip çalışma yapmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kocamustafapaşa, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te İstinat Duvarı Çöktü, Bina Boşaltıldı - Son Dakika
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